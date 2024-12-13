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Из-за атаки РФ город на Прикарпатье остался без тепла и горячей воды

Из-за атаки РФ город на Прикарпатье остался без тепла и горячей воды

Отопление.

Энергетики ликвидируют последствия прилетов.

В пятницу, 13 декабря, российская армия массированно атаковала Ивано-Франковскую область. В частности, под прицелом был город Янтарь.

Об этом сообщили на Facebook-странице ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Из-за ракетной атаки агрессорки России в Бурштыне и селе Демьянов временно приостановили теплоснабжение и снабжение горячей водой. Как долго будут продолжаться отключения, пока неизвестно.

"В настоящее время все энергетики привлечены для ликвидации последствий ракетных ударов и делают все возможное для возобновления этих услуг", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня Россия массированно атаковала ракетами Прикарпатья. Это была самая большая атака на область с начала войны.

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