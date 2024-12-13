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Через атаку РФ місто на Прикарпатті залишилося без тепла і гарячої води

Через атаку РФ місто на Прикарпатті залишилося без тепла і гарячої води

Опалення.

Енергетики ліквідують наслідки "прильотів".

У п'ятницю, 13 грудня, російська армія масовано атакувала Івано-Франківську область. Зокрема, під прицілом було місто Бурштин.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Через ракетну атаку агресорки Росії у Бурштині та селі Дем'янів тимчасово призупинили теплопостачання та постачання гарячої води. Як довго будуть тривати відключення, наразі невідомо. 

"Наразі всі енергетики залучені для ліквідації наслідків ракетних ударів і роблять все можливе для відновлення цих послуг", — йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, сьогодні Росія масовано атакувала ракетами Прикарпаття. Це була найбільша атака на область від початку війни.

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