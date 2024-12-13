Що додати до сметани, щоб вийшов неймовірно смачний і корисний майонез

Ця кулінарна хитрість швидко вирішить проблему, якщо у вас закінчився майонез, але є сметана.

Можливо, вам набрид традиційний майонез чи його просто нема під рукою, тоді в пригоді стане кулінарний трюк від професійних кухарів. Головне, щоб у вашому холодильнику була сметана, бо вона буде основним інгредієнтом для приготування соусу. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Патріоти України", як зі сметани приготувати смачний і дуже корисний майонез.

Як приготувати майонез зі сметани: кулінарний трюк, про який ніхто не знає

Для альтернативного соусу вам знадобиться склянка сметани, один жовток курячого яйця та чайна ложка звичайної міцної гірчиці. Змішайте всі складники до однорідної маси – і корисний, невимовно смачний соус готовий. На приготування такого домашнього майонезу у вас піде одна хвилина.

Цей соус стане чудовою заміною традиційного майонезу, він підходить для будь-яких салатів чи бутербродів. І його перевага в тому, що він значно корисніший і містить у рази менше калорій, ніж куплений соус.

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