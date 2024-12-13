Не пали своїх – "спали" ворога: в СБУ запустили новий чатбот

Служба безпеки України запустила новий чатбот "Спали ФСБівця" в Telegram для оперативного збору інформації про спроби вербування громадян України російськими спецслужбами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чатбот було створено в телеграмі, оскільки ворог активно використовує цю платформу для залучення громадян України, зокрема молоді та неповнолітніх, до підпалів автомобілів ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань та різноманітних диверсій і терактів.

"Через чатбот "Спали" ФСБівця" можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити, на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину", – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що всі дані будуть оброблені конфіденційно. У відомстві також наголосили, що виконання терористичних актів чи диверсій є кримінальним злочином і тягне за собою суворе покарання навіть для неповнолітніх.

"Вчинення диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України) і теракту (ст. 258 ККУ) тягнуть за собою кримінальну відповідальність та увʼязнення до 10 років. Ця норма поширюється на громадян віком від 14 років", – додали в спецслужбі.

Нагадаємо, що днями в Харкові нейтралізували агентурно-бойову групу ГРУ, яка вчиняла теракти у прифронтовому місті та шпигувала за підрозділами Сил оборони України.

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