Намагалися перебити логістику Сил оборони: СБУ затримала інформаторів РФ

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Служба безпеки України викрила двох інформаторів РФ, які намагалися знищити логістику Сил оборони України на південно-східному фронті нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Дніпропетровщині затримано двох поплічників РФ, які готували координати для ракетно-дронових ударів по об’єктах "Укрзалізниці". Фігурантами виявилися 20-річний і 23-річний місцеві безробітні, які шукали "легкі гроші" у Telegram-каналах.

Їх ціллю були вузлові станції та залізничні лінії, якими потенційно могли транспортувати військову техніку та боєприпаси.

Щоб отримати інформацію, а згодом її передати РФ, інформатори встановлювали камери відеоспостереження, замаскувавши їх у деревах, які транслювали в режимі реального часу рух потягів.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони, павербанки та відеокамерами з доказами скоєних злочинів.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 114-2 ККУ (пособництво у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що днями у Харкові нейтралізували агентурно-бойову групу ГРУ, яка вчиняла теракти у прифронтовому місті та шпигувала за підрозділами Сил оборони України.

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