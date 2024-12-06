Пытались перебить логистику Сил обороны: СБУ задержала информаторов РФ

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины разоблачила двух информаторов РФ, которые пытались уничтожить логистику Сил обороны Украины на юго-восточном фронте нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На Днепропетровщине задержаны два приспешника РФ, которые готовили координаты для ракетно-дроновых ударов по объектам "Укрзализныци". Фигурантами оказались 20-летний и 23-летний местные безработные, искавшие "легкие деньги" в Telegram-каналах.

Их целью были узловые станции и железнодорожные линии, по которым потенциально могли транспортировать военную технику и боеприпасы.

Чтобы получить информацию, а впоследствии передать ее РФ, информаторы устанавливали камеры видеонаблюдения, замаскировав их в деревьях, которые транслировали в режиме реального времени движение поездов.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, павербанки и видеокамеры с доказательствами совершенных преступлений.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 114-2 УК (пособничество в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на днях в Харькове нейтрализовали агентурно-боевую группу ГРУ, которая совершала теракты в прифронтовом городе и шпионила за подразделениями Сил обороны Украины.

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