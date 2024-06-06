СБУ задержала предателя, готовившего оккупацию Волчанска

СБУ задержала агента российской спецслужбы, готовившего оккупацию Волчанска в Харьковской области. Информатор РФ шпионил за локациями украинских войск, обороняющих город.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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"Приспешник агрессора отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые с воздуха прикрывают сухопутные подразделения Сил обороны. Также врага интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы для оккупантов. города и дальнейшее продвижение на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, для выполнения враждебной задачи информатор обходил территорию Волчанска и близлежащих селений, где фиксировал геолокации украинских защитников. В то же время, он "в темную" выспрашивал нужную ему информацию у местных жителей во время разговоров на бытовые темы, а затем по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе.

СБУ провела комплексные меры по обеспечению безопасности украинских войск, а на завершающем этапе задержала его в собственном доме.

По данным контрразведки Службы безопасности, задержан идейный сторонник рашизма, которого в 2023 году дистанционно завербовала военная разведка России. К активной разведывательно-подрывной деятельности он принял участие во время повторного вражеского наступления на Харьковщину.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в России после "бавовны" горит очередной НПЗ.

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