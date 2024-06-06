В России после "бавовны" горит очередной НПЗ (видео)

Местные жители говорят, что было слышно около 9 взрывов.
В Российском городе Новошахтинск, что в Ростовской области, раздалась серия взрывов и загорелся пожар на местном Нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сообщают местные жители.
Местные жители пишут, что в начале двух ночи в городе было слышно сразу несколько громких взрывов.
После этого очевидцы сообщили, что видны огонь и дым в районе местного НПЗ.
Ростовский губернатор подтвердил пожар на Новошахтинском НПЗ из-за удара беспилотников
"На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется", – рассказал чиновник Василий Голубев.
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины наращивает количество ударов по территории РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России горят нефтебазы и НПЗ после атаки дронов.
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