В России после "бавовны" горит очередной НПЗ (видео)

Местные жители говорят, что было слышно около 9 взрывов.

В Российском городе Новошахтинск, что в Ростовской области, раздалась серия взрывов и загорелся пожар на местном Нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщают местные жители.

Местные жители пишут, что в начале двух ночи в городе было слышно сразу несколько громких взрывов.

После этого очевидцы сообщили, что видны огонь и дым в районе местного НПЗ.

Ростовский губернатор подтвердил пожар на Новошахтинском НПЗ из-за удара беспилотников

"На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется", – рассказал чиновник Василий Голубев.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины наращивает количество ударов по территории РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России горят нефтебазы и НПЗ после атаки дронов.

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