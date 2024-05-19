В России горят нефтебазы и НПЗ после атаки дронов (видео)

Взрывы раздались в тысяче километров от Украины.

В Ленинградской области РФ в районе масти выборы раздался мощный взрыв на местной нефтебазе, после чего там загорелся пожар. Также взрывы прогремели в районе НПЗ города Славянск-на-Кубани Краснодарского края.

Также читайте Удары дронами по НПЗ – в Пентагоне проанализировали последствия для РФ

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды и местные жители.

Так, в городе Выборг произошел мощный взрыв, после чего возник пожар в районе местной нефтебазы. Город расположен в Ленинградской области в 1000 километрах от границ с Украиной.

Официальные органы власти пока никакой это не прокомментировали.

Кроме того, российские ОМП сообщают о взрывах в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. После них начал подниматься дым в районе местного НПЗ.

Также сообщается об атаке БПЛА на военный аэродром у станицы Кущевского Краснодарского края.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туапсе местный НПЗ прекратил работу после ударов дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области России.

Читайте также: