Астрологический прогноз на 19 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от работы, что логично в выходной день, сегодня лучше отказаться, посвятив время отдыху.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, бирюзовый.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются быстро и без труда, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: приоритет – легкие и постные блюда, состоящие из овощей и фруктов, от мясной, жирной и жареной пищей лучше отказаться.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садовых и огородных работ.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – проводить обряды, использующие магическую и целительную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.

Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой.

Цитата дня: "Интеллект – это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она при этом была сделана" (Луис Торвальдс).

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