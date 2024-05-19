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Астрологический прогноз на 19 мая

Астрологический прогноз на 19 мая

Перламутр - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от работы, что логично в выходной день, сегодня лучше отказаться, посвятив время отдыху. 

Символ дня: Чаша Грааля. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, бирюзовый.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются быстро и без труда, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: приоритет – легкие и постные блюда, состоящие из овощей и фруктов, от мясной, жирной и жареной пищей лучше отказаться. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садовых и огородных работ.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – проводить обряды, использующие магическую и целительную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю. 

Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой. 

Цитата дня: "Интеллект – это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она при этом была сделана" (Луис Торвальдс). 

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