Астрологический прогноз на 19 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от работы, что логично в выходной день, сегодня лучше отказаться, посвятив время отдыху.
Символ дня: Чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, бирюзовый.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются быстро и без труда, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: приоритет – легкие и постные блюда, состоящие из овощей и фруктов, от мясной, жирной и жареной пищей лучше отказаться.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садовых и огородных работ.
Магия и мистика дня: можно – и нужно – проводить обряды, использующие магическую и целительную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.
Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой.
Цитата дня: "Интеллект – это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она при этом была сделана" (Луис Торвальдс).
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