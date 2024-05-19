Астрологічний прогноз на 19 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від роботи, що логічно вихідного дня, сьогодні краще відмовитися, присвятивши час відпочинку.

Символ дня: чаша Грааль.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: колір морської хвилі, блакитний, бірюзовий.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, виліковуються швидко й легко, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: пріоритет – легкі та пісні страви, що складаються з овочів і фруктів, від м'ясної, жирної та смаженої їжі краще відмовитися.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садових і городніх робіт.

Магія і містика дня: можна – і потрібно – проводити обряди, що використовують магічну й цілющу силу води.

Сни дня: сни цієї ночі є пророчими і збуваються за тиждень.

Табу дня: розлита вода може стати поганою прикметою.

Цитата дня: "Інтелект – це здатність уникати виконання роботи, але так, щоб вона водночас була зроблена" (Лінус Торвальдс).

Читайте також: