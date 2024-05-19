У Росії горять нафтобази та НПЗ після атаки дронів (відео)

Вибухи пролунали за тисячу кілометрів від України.

У Ленінградській області РФ в районі масті вибори пролунав потужний вибух на місцевій нафтобазі, після чого там зайнялась пожежа. Також вибухи пролунали в районі НПЗ міста Словʼянськ-на-Кубані, що у Краснодарському краї.

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Про це інформують російські засоби масової пропаганди та місцеві жителі.

Так, у місті Виборг стався потужний вибух, після чого виникла пожежа в районі місцевої нафтобази. Місто розташоване у Ленінградської області на відстані у 1000 кілометрів від кордонів з Україною.

Офіційні органи влади поки ніякої це не прокоментували.

Крім того, російські ЗМП повідомляють про вибухи у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Після них почав підійматись дим в районі місцевої НПЗ.

Також повідомляється про атаку БПЛА на військовий аеродром у станиці Кущівська Краснодарського краю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Туапсе місцевий НПЗ припинив роботу після ударів дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що дрони атакували НПЗ у Волгоградській області Росії.

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