У Росії після "бавовни" палає черговий НПЗ (відео)

Місцеві жителі кажуть, що було чутно приблизно 9 вибухів.

У Російському місті Новошахтинськ, що у Ростовські області, пролунала серія вибухів та зайнялась пожежа на місцевому Нафтопереробному заводі.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Місцеві жителі пишуть, що на початку другої ночі в місті було чути одразу кілька гучних вибухів.

Після цього очевидці повідомили, що видно вогонь і дим у районі місцевого НПЗ.

Ростовський губернатор підтвердив пожежу на Новошахтинському НПЗ через удар безпілотників

"На місці працюють служби екстреного реагування. Інформація про постраждалих уточнюється", - розповів чиновник Василь Голубєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України нарощує кількість ударів по території РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії горять нафтобази та НПЗ після атаки дронів.

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