Жена Сергея Тигипко родила четвертого ребенка и показала дочь

Жена банкира уже рассекретила имя девочки.

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко в четвертый раз стала мамой.

Алла Зиневич родила еще 1 июня, о чем она рассказала в своем Instagram. Однако только сейчас она решилась поделиться радостной новостью. Не стала жена Тигипко скрывать имя девочки. Супруги назвали новорожденною дочерь Юлианной.

Алла Зиневич родила дочь / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич родила дочь / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"01.06.2024. Юлианна", — отметила Алла.

Также жена Тигипко уже поделилась первыми кадрами с дочерью. Правда, лицо новорожденной Алла Зиневич показывать не стала.

Сергей Тигипко и Алла Зиневич в четвертый раз стали родителями

Отметим, для Аллы Зиневич и Сергея Тигипко – это четвертый общий ребенок. Супруги воспитывают троих сыновей.

Алла Зиневич родила дочь / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Однако у банкира от предыдущих браков еще есть дети — двое сыновей и две дочери.

Напомним, недавно ведущая Иванна Онуфрийчук родила первенца. Знаменитость и ее муж Алмаз стали родителями мальчика. Ведущая ранее уже рассекретила необычное имя сынишки.

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