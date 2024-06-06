Дочь "мамы" Верки Сердючки впервые показала своего мужа

Дочь украинской актрисы Инны Белоконь, которая играет "маму" Верки Сердючки, впервые показала своего мужа.

Яна вышла замуж более полугода назад, однако избранника она тщательно скрывала. Впрочем, дочь Белоконь решила, что больше не будет держать в секрете своего возлюбленного. Яна опубликовала нежное черно-белое фото с их свадьбы.

На снимке счастливые молодожены шли среди гостей, в то время как их осыпали конфетти. Яна держала в руках букет невесты, а ее возлюбленный шагал рядом с ней.

Дочь Инны Белоконь с мужем / Фото: instagram.com/makohonyana_

Фото дочь Инны Белоконь подписывать не стала. Вместо этого она лишь добавила смайлик в виде знака бесконечности. Тем самым Яна с символизмом подчеркнула, что их любовь будет жить вечно.

Отметим, дочь Инны Белоконь вышла замуж в ноябре прошлого года. Уже в апреле 2024-го Яна родила первенца. У новоиспеченных супругов родилась дочь.

А вот ведущая ТСН Наталья Островская своего мужа тщательно скрывает. Недавно знаменитость ответила, почему не показывает возлюбленного и держит в секрете его личность.

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