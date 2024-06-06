Донька "мами" Вєрки Сердючки вперше показала свого чоловіка

Донька української акторки Інни Білоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, вперше показала свого чоловіка.

Так, Яна вийшла заміж понад пів року тому, однак обранця вона ретельно приховувала. Утім, донька Білоконь вирішила, що більше не триматиме в секреті свого коханого. Яна опублікувала ніжне чорно-біле фото з їхнього весілля.

На знімку щасливі молодята йшли серед гостей, водночас як їх, обсипали конфетті. Яна тримала в руках букет нареченої, а її коханий крокував поруч із нею.

Донька Інни Білоконь з чоловіком / Фото: instagram.com/makohonyana_

Фото донька Інни Білоконь підписувати не стала. Натомість вона лиш додала смайлик у вигляді знаку безкінечність. Тим самим Яна із символізмом наголосила, що їхнє кохання житиме вічно.

Зазначимо, донька Інни Білоконь вийшла заміж у листопаді минулого року. Вже у квітні 2024-го Яна народила первістка. У новоспеченого подружжя народилася донечка.

А от ведуча ТСН Наталя Островська свого чоловіка ретельно приховує. Нещодавно знаменитість відповіла, чому не показує коханого та тримає в секреті його особистість.

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