Дружина Сергія Тігіпка народила четверту дитину і показала донечку

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка учетверте стала мамою.

Алла Зіневич народила ще 1 червня, про що вона розповіла у своєму Instagram. Однак лише зараз вона наважилася поділитися щасливою новиною. Не стала дружина Тігіпка приховувати імені дівчинки. Подружжя названо новонароджену донечку Юліанною.

Алла Зіневич народила доньку / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич народила доньку / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"01.06.2024. Юліанна", - зазначила Алла.

Також дружина Тігіпка вже поділилася першими кадрами з донечкою. Щоправда, обличчя новонародженої дівчинки Алла Зіневич показувати не стала.

Зазначимо, для Алли Зіневич та Сергія Тігіпка - це четверта спільна дитина. Подружжя виховує трьох синів.

Алла Зіневич народила доньку / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Однак банкір від попередніх шлюбів ще має дітей - двох синів та двох доньок.

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Нагадаємо, нещодавно ведуча Іванна Онуфрійчук народила первістка. Знаменитість та її чоловік Алмаз стали батьками хлопчика. Ведуча раніше вже розсекретила незвичайне ім'я синочка.

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