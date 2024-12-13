Не пали своих — "спали" врага: в СБУ запустили новый чат-бот

Служба безопасности Украины запустила новый чат-бот "Спали ФСБешника" в Telegram для оперативного сбора информации о попытках вербовки граждан Украины российскими спецслужбами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Чат-бот был создан Телеграмме, поскольку враг активно использует эту платформу для привлечения граждан Украины, в частности молодежи и несовершеннолетних, к поджогам автомобилей ВСУ, помещений ТЦК, минирований и диверсий и терактов.

"Через чат-бот "Спали" ФСБешника" можно за несколько кликов предоставить СБУ подробную информацию о попытке вербовки: указать соцсеть или мессенджер, через который работали российские спецслужбы, отметить на каких объектах предлагали совершить диверсию, а также передать номер телефона или никнейм лица, которое склоняло к преступлению", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что все данные будут обработаны конфиденциально. В ведомстве также подчеркнули, что исполнение террористических актов или диверсий является уголовным преступлением и влечет суровое наказание, даже для несовершеннолетних.

"Совершение диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины) и теракта (ст. 258 УКУ) влекут уголовную ответственность и заключение до 10 лет. Эта норма распространяется на граждан в возрасте от 14 лет", — добавили в спецслужбе.

Напомним, что на днях в Харькове нейтрализовали агентурно-боевую группу ГРУ, которая совершала теракты в прифронтовом городе и шпионила за подразделениями Сил обороны Украины.

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