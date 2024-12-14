В Одесі сталися вибухи

В суботу, 14 грудня, в Одесі пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги. Мешканців міста просять перебувати в укриттях.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух", - без деталей поінформував міський голова.

В Одеській області від 14:41 триває тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Нагадаємо, зранку 14 грудня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. В РФ було зафіксовано зліт МіГ-31К.

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