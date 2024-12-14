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В Одесі сталися вибухи

В Одесі сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Існує загроза балістики.

В суботу, 14 грудня, в Одесі пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги. Мешканців міста просять перебувати в укриттях. 

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. 

"В місті чутно вибух", - без деталей поінформував міський голова. 

В Одеській області від 14:41 триває тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. 

Нагадаємо, зранку 14 грудня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. В РФ було зафіксовано зліт МіГ-31К.

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