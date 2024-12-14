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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

Люди в метро під час повітряної тривоги. / Фото: Associated Press

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Зранку суботи, 14 грудня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Спочатку сирени залунали у кількох регіонах, але потім "почервоніла" вся країна через загрозу МіГ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС.

Зауважимо, що спочатку сирени залунали у Києві, у низці північних і центральних регіонів, а також в Одеській області.  

"Загроза застосування балістичного озброєння із північного сходу в областях, де оголошена тривога", - йдеться у повідомленні.

Актуальна мапа повітряних тривог станом на 09:20 суботи, 14 грудня. / ©
Актуальна мапа повітряних тривог станом на 09:20 суботи, 14 грудня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, зранку 13 грудня РФ потужно вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах країни. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти. Через російський удар було збільшено кількість черг графіка погодинних відключень.

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