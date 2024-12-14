В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Зранку суботи, 14 грудня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Спочатку сирени залунали у кількох регіонах, але потім "почервоніла" вся країна через загрозу МіГ.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС.
Зауважимо, що спочатку сирени залунали у Києві, у низці північних і центральних регіонів, а також в Одеській області.
"Загроза застосування балістичного озброєння із північного сходу в областях, де оголошена тривога", - йдеться у повідомленні.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, зранку 13 грудня РФ потужно вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах країни. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти. Через російський удар було збільшено кількість черг графіка погодинних відключень.