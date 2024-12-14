Масована атака ворожих безпілотників на Київщину: стали відомі наслідки

Внаслідок нічних атак дронів на Київщину сили ППО збили кілька ворожих цілей, але уламки пошкодили адмінбудівлі та склади.

Вночі Київська область знову зазнала масованих атак ворожих безпілотників.

Про це повідомили начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та Національна поліція області.

З вечора 13 грудня по ніч 14 грудня тривога оголошувалася тричі. Сили протиповітряної оборони працювали в області, в результаті чого було збито кілька ворожих цілей.

На щастя, постраждалих серед населення немає, влучань у критичну чи житлову інфраструктуру вдалося уникнути. Однак уламки збитих дронів завдали пошкоджень у одному з населених пунктів. Було пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, два складські приміщення та транспортний засіб. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, 13 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами, зокрема била по енергетиці. У Київській області працювали сили ППО.