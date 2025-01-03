Самый яркий метеорный дождь года: как и когда смотреть

По данным Международной метеорной организации, ожидается, что этот поток будет самым ярким в году.

Первый метеорный поток 2025, Квадрантиды, достигнет пика 3-4 января. Его можно будет увидеть невооруженным глазом. Он активен с 28 декабря и продлится до 12 января.

Об этом пишет BBC.

По данным Международной метеорной организации (IMO), ожидается, что этот поток будет самым ярким в году.

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Как отмечает американское космическое агентство NASA, на пике звездопада, при идеальных условиях наблюдения, можно увидеть до 120 "ярких метеоров-огней" в час. При этом частицы входят в атмосферу Земли со скоростью около 40 км/с.

Однако облачная погода может помешать наблюдениям.

Квадрантиды назвали в честь бывшего созвездия Quadrans Muralis, предложенного в конце XVIII века. Впрочем, сейчас оно не занесено в официальный перечень созвездий.

Считается, что квадрантиды впервые заметил итальянский астроном Антонио Брукаласси в 1825 году.

"Атмосферу пронизывает множество ярких тел, известных под названием падающих звезд", – отметил он.

Квадрантиды – один из немногих метеорных потоков, вызванных обломками астероида (из камня), в то время как другие являются результатом падения комет (со льда и пыли).

Большинство метеоров — это крохотные частицы пыли, не больше песчинок, которые двигаются с невероятной скоростью.

Метеорные дожди возникают, когда Земля проходит через потоки крошечных обломков – метеороидов, оставленных кометами и астероидами.

Пик метеорного потока происходит, когда Земля движется через плотную часть этого потока обломков.

Как увидеть метеорный дождь

Квадрантиды лучше всего наблюдать из северного полушария. То есть там, где радиантная точка – часть неба, откуда приходят метеоры – расположена высоко над горизонтом.

Как отмечает IMO, к югу от экватора эта активность мало заметна, потому что радиант либо очень низкий, либо его не виден из-за коротких летних ночей.

Метеоры могут появляться в любой точке неба, но лучшее место для наблюдения – примерно в районе двух третей расстояния над горизонтом, где атмосфера разрежена.

Иногда яркие метеоры можно увидеть из города, но лучшее впечатление вы получите вдали от светового загрязнения городских районов.

"Чем темнее небо, тем больше у вас шансов увидеть даже слабые метеоры", — говорит доктор Эшли Кинг, планетолог и эксперт по метеоритам из Музея естественной истории в Лондоне.

Полная Луна может сделать небо ярче и усложнить видимость метеоров, поэтому лучшие шансы — когда пик дождя совпадает с новолунием.

В этот раз на небе будет как раз растущая Луна. Он садится рано, так что вероятность того, что световое загрязнение помешает, уменьшается.

Для наблюдения за метеорами не требуется специального оборудования, но нужно запастись терпением.

Итак, ученые советуют: найдите темное место подальше от городских огней, лягте на спину, ногами я к северо-востоку и дайте своим глазам 15-20 минут, чтобы привыкнуть к темноте.

"Вы можете ничего не видеть в течение первых 10 минут", – говорит доктор Кинг.

"Но как только вы привыкнете к слабому освещению, начнете замечать все больше и больше. Поэтому не сдавайтесь слишком быстро".

Не беспокойтесь, если вы пропустите Квадрантиды. Другие метеорные потоки также состоятся в этом году – хотя и не столь сильные – некоторые из них лучше будут видны в Южном полушарии.

Напомним, ученый объяснил причины Полярного сияния над Украиной и стоит ли его бояться.

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