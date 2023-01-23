Щоб радували квітами: лимонна вода для орхідей

Орхідеї — капризні рослини. Для розвитку вони потребують регулярного догляду. Для цього прекрасно підійде лимонна вода для орхідей, приготувати яку можна самостійно. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як це зробити.

Лимонна вода підходить для підгодовування всіх сортів орхідей. Після оброблення у рослин почне збільшуватися об'єм коріння, вони будуть рости і почнуть квітнути. Однак важливо знати, як приготувати лимонний сік для листя та квітів орхідей, а також як часто можна поливати їх цим розчином.

Лимонна вода для орхідей: правила приготування

Якщо у вас немає свіжого лимону, підійде також лимонна кислота. Візьміть літрову банку теплої води, додайте до неї 1 чайну ложку лимонного соку або 1 г лимонної кислоти. Ретельно перемішайте. Лимонна вода для орхідей готова для використання.

Як обприскувати орхідеї лимонним соком

Обприскувати орхідеї лимонним соком можна лише за теплої погоди. Тобто у приміщенні, де стоять рослини, повинно бути не менше 24 градусів тепла. Такий засіб стане чудовим захистом від грибків та інших захворювань, а також допоможе підвищити імунітет рослини. Якщо все робити правильно, орхідея зовсім скоро порадує око рясним квітінням.

Як часто можна поливати квіти орхідеї лимонним соком? Варто зазначити, що таке добриво найкраще вводити за допомогою занурювання вазона в розчин. Робити це потрібно не частіше двох разів на місяць. Однак цей спосіб не підходить для тих орхідей, які вже випустили бутони, бо що з'являється високий ризик, що вони скинуть квітконоси.

Як використовувати лимонний сік для листя орхідей

Лимон — антиоксидант. Тому його також можна використовувати як засіб для захисту від комах, а також для відновлення та живлення рослини в цілому. Однак чистий лимонний сік у жодному разі не можна наносити на рослину. Не варто допускати і його потрапляння в точку зростання листя і на коріння — це може призвести до в'янення.

Щоб використовувати лимонний сік для листя орхідей, потрібно взяти 200 мл теплої води і розвести в ній 10 крапель лимонного соку.

Далі в розчині змочити ватний диск і протерти ним усе листя орхідеї, уникаючи потрапляння води з лимоном всередину стебла і в ділянки між листям. Протирати листя треба не частіше 1 разу на тиждень.

А ось щоб захистити рослину від комах, потрібно на 200 мл теплої води додати лише 3 краплі лимонного соку. Таким розчином потрібно полити орхідею. Повторювати процедуру не частіше 1 разу на місяць. Цієї кількості води вистачить на два горщики.