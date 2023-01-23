Чтобы радовали цветами: лимонная вода для орхидей

Орхидеи – капризные растения. Для развития они нуждаются в регулярном уходе. Для этого отлично подойдет лимонная вода для орхидей, приготовить которую можно у себя дома. Читайте на сайте ТСН.ua, как это сделать.

Лимонная вода подходит для прикормки всех сортов орхидей. После возделывания растения начнут увеличивать объем корней, расти и начнут цвести. Однако важно знать, как приготовить лимонный сок для листьев и цветов орхидей, а также как часто их можно поливать этим раствором.

Лимонная вода для орхидей: правила приготовления

Если у вас нет свежего лимона, подойдет лимонная кислота. Возьмите литровую банку теплой воды, добавьте в нее 1 чайную ложку лимонного сока или 1 г лимонной кислоты. Тщательно перемешайте. Лимонная вода для орхидей готова к использованию.

Как опрыскивать орхидеи лимонным соком

Опрыскивать орхидеи лимонным соком можно только в теплую погоду. То есть в помещении, где стоят растения, должно быть не менее 24 градусов тепла. Такое средство станет отличной защитой от грибков и других заболеваний, а также поможет повысить иммунитет растения. Если все делать правильно, орхидея совсем скоро порадует глаз обильным цветением.

Как часто поливать цветы орхидеи лимонным соком? Следует отметить, что такое удобрение лучше вводить с помощью погружения вазона в раствор. Делать это нужно не чаще двух раз в месяц. Однако этот способ не подходит для тех орхидей, которые уже выпустили бутоны, потому что появляется высокий риск, что они сбросят цветоносы.

Как использовать лимонный сок для листьев орхидей

Лимон – антиоксидант. Поэтому его также можно использовать как средство защиты от насекомых, а также для восстановления и питания растения в целом. Однако чистый лимонный сок ни в коем случае нельзя наносить на растение. Не стоит допускать и его попадание в точку роста листьев и на корни – это может привести к увяданию.

Чтобы использовать лимонный сок для листьев орхидей нужно взять 200 мл теплой воды и развести в ней 10 капель лимонного сока.

Далее в растворе смочить ватный диск и протереть им все листья орхидеи, избегая попадания воды с лимоном внутрь стебля и участки между листьями. Протирать листья следует не чаще 1 раза в неделю.

А вот чтоб оградить растение от насекомых, необходимо на 200 мл теплой воды добавить только 3 капли лимонного сока. Таким раствором нужно полить орхидею. Повторять процедуру не чаще 1 раза в месяц. Этого количества воды хватит на два горшка.