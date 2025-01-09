“Мексиканська Америка”: президентка Мексики запропонувала перейменувати США

Мексиканська лідерка продемонструвала карту 1607 року, на якій ще не було Сполучених Штатів.

У середу, 8 січня, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала перейменувати Північну Америку, включно зі Сполученими Штатами, на “Мексиканську Америку” — історичну назву, яку використано на давній карті регіону. Так вона відповіла на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа перейменувати Мексиканську затоку на “Американську”.

Про це повідомляє Reuters.

“Мексиканська Америка, це звучить добре”, — пожартувала Шейнбаум на пресконференції, показуючи на карту 1607 року, на якій зображено давнє зображення Північної Америки.

Урок історії для американського президента продовжив колишній міністр культури Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль.

"Справа в тому, що Мексиканська Америка визнана з 17 століття як назва всієї північної частини (Американського) континенту", - сказав Суарес дель Реаль, демонструючи територію на карті.

Стосовно Мексиканської затоки Суарес дель Реаль сказав, що ця назва була визнана на міжнародному рівні та використовувалася як морський навігаційний орієнтир сотні років тому.

Мексиканська лідерка Клаудія Шейнбаум також заперечила твердження Трампа на недавній пресконференції про те, що Мексикою "керують картелі".

"У Мексиці керують люди", - сказала вона, додавши, що "ми вирішуємо проблему безпеки".

Попри все Шейнбаум наголосила, що сподівається на позитивні відносини між країнами за президентства Трампа.

"Я думаю, що будуть хороші стосунки. Просто президент Трамп має своєрідний спосіб спілкування”, - додала вона.

Під час своєї провокаційної пресконференції у вівторок, 7 січня, обраний президент США Дональд Трамп не тільки повторив прагнення анексувати Панамський канал і Гренландію, але й висловив пропозицію про перейменування Мексиканської затоки. “Ми збираємося змінити назву Мексиканської затоки на "Американська затока”, що звучить добре”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив про намір перейменувати найвищу точку країни — гору Деналі на Алясці.

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