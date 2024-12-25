Трамп хоче перейменувати найвищу гору США

Гора була перейменована колишнім президентом США Бараком Обамою у 2015 році.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про намір перейменувати найвищу точку країни — гору Деналі на Алясці, та повернути їй стану назву — МакКінлі, (25 президент Сполучених Штатів).

Про це він заявив під час виступу напередодні у Феніксі, передає Fox News.

"Мак-Кінлі був дуже хорошим, можливо, великим президентом", - заявив Трамп.

Гора була перейменована колишнім президентом США Бараком Обамою у 2015 році. Нова назва мала б відображати традиції корінних жителів Аляски, а також переваги багатьох мешканців цього регіону, оскільки слово "Деналі" вживало Атабаське плем’я, яке означає "високий" або "великий".

У 1896 році старатель назвав вершину "горою Мак-Кінлі" на честь президента Вільяма Мак-Кінлі, який ніколи не був на Алясці. Ця назва була офіційно визнана урядом США, допоки Барак Обама не змінив її попри спротив законодавців у рідному для Мак-Кінлі штаті Огайо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія збільшує витрати на оборону Гренландії після скандальної заяви Трампа про купівлю острова.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп може примусити Україну укласти мир з Росією.

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