Трамп хочет переименовать самую высокую гору США

Гора была переименована бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении переименовать высшую точку страны — гору Денали на Аляске, и вернуть ей стану название — МакКинли (25 президент Соединенных Штатов).

Об этом он заявил во время выступления накануне в Фениксе, передает Fox News.

"Мак-Кинли был очень хорошим, возможно, великим президентом", – заявил Трамп.

Гора была переименована бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году. Новое название должно отражать традиции коренных жителей Аляски, а также преимущества многих жителей этого региона, поскольку слово "Денали" употребляло Атабасское племя, которое означает "высокий" или "большой".

В 1896 году старатель назвал вершину "горой Мак-Кинли" в честь президента Уильяма Мак-Кинли, никогда не бывшего на Аляске. Это название было официально признано правительством США, пока Барак Обама не изменил его, несмотря на сопротивление законодателей в родном для Мак-Кинли штате Огайо.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания увеличивает расходы на оборону Гренландии после скандального заявления Трампа о покупке острова.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп может заставить Украину заключить мир с Россией.

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