Трамп может заставить Украину заключить мир с Россией – Financial Times

Пока очень критические недели для Украины и Европы перед инаугурацией Трампа.

Европейские союзники и Украина приближаются к критическим неделям перед инаугурацией Дональда Трампа, когда на кону стоят суверенитет Украины и безопасность Европы.

Об этом пишет Financial Times.

В публикации говорится о возможной политике Дональда Трампа по отношению к Украине после его инаугурации. В частности, упоминается, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить мирное соглашение на условиях, выгодных России или даже отказаться от поддержки Киева.

Также сообщается о сложной ситуации, в которой оказалась Европа в контексте войны в Украине. Европейские лидеры утверждают, что любое мирное урегулирование не должно навязываться без участия Украины. Однако из-за внутренних политических проблем в отдельных европейских странах, таких как Франция и Германия, Европа не в состоянии действовать с большой силой, чтобы влиять на ситуацию.

Упоминается, что большинство европейских стран вместе с Великобританией и Норвегией продолжают поддерживать Украину, хотя некоторые страны, как Венгрия и Словакия, занимают другую позицию. В то же время, подчеркивается важность четкого заявления о готовности Европы поддерживать Украину. Макрон также отмечает необходимость Европы брать больше ответственности за свою безопасность.

Также отмечено, что в контексте войны в Украине есть определенные изменения в политике США, в частности, из-за одобрения использования дальнобойного оружия для ударов по России, что может усилить давление на Москву.

Напомним, ранее новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен быть готов к соглашению" об окончании войны.

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