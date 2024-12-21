"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление

Армия Германии должна быть готова к участию в войне. Именно поэтому, прежде всего, нужно увеличить оборонный бюджет страны.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke Media Group, сообщает Spiegel.

По его словам, с 2028-го ФРГ нужен оборонный бюджет не менее 80 миллиардов, "чтобы отвечать требованиям, которые мы имеем в связи с ухудшением ситуации с безопасностью".

"Если Путин нападет, мы должны быть в состоянии вести войну", – заявил немецкий министр.

Вместе с тем Писториус отверг идею создания нового специального фонда для нужд Бундесвера. Впрочем, по его словам, часть средств может быть направлена на закупку современного вооружения и материалов.

"Если мы будем финансировать необходимые расходы на нашу оборону из обычного бюджета, то это задушит способность государства действовать, поставит под угрозу социальное обеспечение и таким образом усилит экстремистские партии", — пояснил он.

Напомним, ранее Писториус дал окончательный ответ, когда солдаты Германии могут появиться в Украине. По его словам, произойдет это только при прекращении огня.

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