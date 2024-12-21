Писториус дал окончательный ответ, когда солдаты Германии могут появиться в Украине

Немецкий министр отмечает, что "еще слишком много открытых вопросов" есть.

Немецкие солдаты в Украине могут появиться только при прекращении огня. Впрочем, и даже при этом условии много вопросов — как это все должно происходить.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Funke Media Group.

"Я хочу четко заявить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир — и когда будет понятно, как это выглядит", — высказался Писториус.

По его словам, сейчас есть "еще слишком много открытых вопросов, чтобы сделать заявление" об отправке миротворцев в Украину.

"Например, будет ли линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир?", — заявил немецкий министр обороны.

Также Писториус добавил, что в конце концов решение все равно будет принимать парламент ФНС.

"Ясно одно: Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе не может стоять в стороне и оставаться непривлеченной", — заявил глава Минобороны Германии.

Как сообщалось, Франция начала серию переговоров по созданию коалиции по отправке иностранных войск в Украину после заключения мирного соглашения.

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