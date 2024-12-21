"Якщо Путін нападе": у Німеччині зробили тривожну заяву

Армія Німеччини повинна бути готовою до участі у війні. Саме тому перш за все треба збільшити оборонний бюджет країни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю медіагрупі Funke Media Group, повідомляє Spiegel.

З його слів, від 2028-го ФРН потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 мільярдів, "щоб відповідати вимогам, які ми маємо зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою".

"Якщо Путін нападе, ми повинні бути в змозі вести війну", - заявив німецький міністр.

Разом з тим Пісторіус відкинув ідею створення нового спеціального фонду для потреб Бундесверу. Втім, з його слів, частину коштів можна спрямувати на закупівлю сучасного озброєння та матеріалів.

"Якщо ми будемо фінансувати необхідні витрати на нашу оборону зі звичайного бюджету, то це задушить здатність держави діяти, поставить під загрозу соціальне забезпечення і, таким чином, посилить екстремістські партії", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Пісторіус дав остаточну відповідь, коли солдати Німеччини можуть з'явитися в Україні. З його слів, станеться це лише за умови припинення вогню.

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