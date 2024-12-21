В Одесі леопард напав на працівника зоопарку: подробиці трагедії (фото)

Пораненого чоловіка доставили до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.
В Одесі 21 грудня близько 10-ї години ранку, стався жахливий інцидент у зоопарку: один зі співробітників пішов прибирати у вольєрі з леопардом, і на нього напав хижак.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеський області.
Стало відомо, що прибувши на місце, поліцейські виявили ще одного працівника зоопарку, який намагався допомогти пораненому, але сам опинився в пастці з твариною. Для того, щоб врятувати життя людей, правоохоронці були змушені застосувати зброю і знешкодити леопарда.
Поранений співробітник доставлений в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що у Києві зникли горобці: орнітолог пояснив, що з птахами і чи варто чекати на катастрофу.
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