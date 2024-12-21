"Путін плювати хотів на регіони": РНБО про нестачу ППО у Росії

У Росії вже не вистачає систем ППО/ПРО для того, аби прикривати об'єкти та міста. Значну кількість втрачено.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Ключові системи сконцентровані у Москві, біля резиденції Путіна, а також Санкт-Петербурзі. Регіони Путіну неважливі, плювати він хотів на них", – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, зранку 21 грудня безпілотники атакували російську Казань. У РНБО зауважили, що у місті є пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії РФ.

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