"Жирна" ціль: у РНБО сказали, що могли атакувати дрони у Казані

Росіяни пишуть про влучання БпЛА в промисловий об'єкт в Казані. У місті є пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії РФ.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами та матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень, включаючи ракети "Калібр", "Іскандер" та ін", – зазначив Коваленко.

Загалом Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, додав керівник ЦПД, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим.

Нагадаємо, безпілотники влучили по декількох будинках у Казані. Розпочалися пожежі.

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