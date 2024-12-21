В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

У суботу зранку, 21 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Перебувайте в безпечних місцях та не ігноруйте сигнали тривоги.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - поінформували військові.

Зауважимо, що деякі області "почервоніли"с значно раніше через загрозу безпілотників. Зокрема, небезпека дронів була для Харківської, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей. На Донеччині фіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу з полігону "Капустин Яр", що в Астраханській області. Це - місце пуску ракети "Орєшнік".

Як повідомлялося, вночі проти 21 грудня росіяни атакували Україну дронами. Росіяни запустили 113 безпілотників.

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