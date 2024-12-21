"Жирная" цель: в СНБО сказали, что могли атаковать дроны в Казани

Россияне пишут о попадании БПЛА в промышленный объект в Казани. В городе есть пороховой завод, являющийся одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующийся на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии РФ.

Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и др.", – отметил Коваленко.

В общем, Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, добавил руководитель ЦПД, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможным.

Напомним , беспилотники попали по нескольким домам в Казани. Начались пожары.

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