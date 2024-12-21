Взрывное утро: беспилотники попали по домам в Казани (видео)

Так, беспилотники попали по нескольким домам. Начались пожары.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Беспилотники попали по домам в Казани

Известно, что одно из попаданий пришлось на элитную многоэтажку.

"П***ец, у***ло на**й!", — лаконично высказываются россияне.

Красноречивый пример того, как "работает" русское ПВО.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что Казань должна быть столицей независимой Республики Татарстан.

"Это была бы достаточно сильная республика, которая благодаря тюркскому влиянию и мусульманской культуре нашла бы союзников в Центральной Азии. Но в целом могла бы стать частью ЕС и НАТО. Зато Татарстан теряет время в бессмысленном образовании под названием Россия. И Казань страдает из-за этого", – констатировал он.

Ранее мы сообщали, что на территории РФ и некоторых уголках оккупированной Украины прозвучала серия взрывов. Стало известно, что наши бойцы атаковали русские объекты.

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