Россияне атаковали Украину дронами: сколько БпЛА было сбито и куда целился враг

Ночью против 21 декабря российские военные атаковали Украину 113 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО уничтожили 57 дронов. Кроме того, 56 – было локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне запустили беспилотники по направлениям Брянска, Миллерово, Орела, Курска, Приморско-Ахтарского и Бердянска.

"По состоянию на 09.00 подтверждено убыток 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях", — сообщило командование.

В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и автомобильные мирные жители.

Кроме того, ночью оккупанты осуществили пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с временно оккупированной территории Донецкой области в направлении Полтавщины. Предварительно обошлось без последствий.

Напомним, минувшей ночью, 20 декабря, армия РФ мощно ударила баллистикой, авиационной ракетой и БпЛА. В частности, по Киеву россияне ударили восемью баллистическими ракетами.

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