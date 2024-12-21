Над Сочи произошла серия взрывов: детали

Ночью 21 декабря в российском городе Сочи произошла серия взрывов. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В частности, ресурс SHOT пишет, что с 5:50 по местному времени жители слышали от семи до десяти взрывов в Лазаревском. По их словам, от происшествия "дрожали окна в рамках и сработала сигнализация у машин".

В Минобороны РФ утверждают, что якобы средствами ПВО было сбито 19 дронов над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря: девять – над территорией Белгородской области, пять – над Воронежской областью, три – над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.

О каких-либо последствиях пока информации нет.

Как сообщалось, 20 декабря Рыльск на Курщине подвергся мощной атаке. В РФ традиционно обвинили в обстрелах ВСУ. В пабликах утверждают о якобы применении ракет ATACMS.

Читайте также: