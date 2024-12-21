Эксперты объяснили заявления Бойко и как это помогло Путину

Юрий Бойко на этой неделе наделал шуму своими заявлениями в соцсети. Герой Украины времен Кучмы выступил с пророссийскими нарративами относительно "радикалов, языка и церкви". В Украине, воюющей с российским агрессором, высказывания депутата не поняли, и потребовали реакции от правоохранителей и власти.

Украинские политологи расценили эти заявления, как начало предвыборной кампании. Некоторые эксперты разглядели связь заявлений Бойко с пресс-конференцией Путина, где диктатор заявил о своих сторонниках в Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Четвертый день подряд Юрий Бойко не появляется в стенах парламента. Однако его фамилия на этой неделе в Верховной Раде звучала десятки раз. Возмущение народных избранников вызвало видео, где Бойко под тревожную музыку на русском жалуется на разгул каких-то радикалов, которые переименовывают города и якобы запрещают говорить на его родном языке и ходить в церковь.

Нардепов возмутили заявления Бойко

Цитирование кремлевских методичек заинтересовало СБУ. Народный депутат сходил на профилактическую беседу и снова записал видео. Уже без музыки, но все равно на русском, мол не хочет, чтобы его слова использовала российская пропаганда. Также Юрий Бойко извинился перед военными, которых возмутили эти заявления.

Однако в покаяние поверили не все. Коллеги по цеху призывают лишить руководителя депутатской группы "Платформа за жизнь" депутатского мандата и звания Героя Украины.

Звезду героя Бойко получил в 2004 году от тогдашнего президента Леонида Кучмы. Тогда он возглавлял "Нафтогаз Украины" и договорился о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном. Запомнился нынешний нардеп и газовым скандалом 2011 года, который в медиа назвали "вышки Бойко". Его подозревали в причастности к закупкам морских буровых вышек через оффшорные компании по завышенным ценам. Уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Бойко неоднократно ездил в Москву. Упреки о кремлевском кураторстве воспринимал остро.

"В системе вербовки российских спецслужб есть понимание, что их агентура может говорить что угодно. Она даже может принимать участие в войне, стрелять, убивать. Но это агент, который ценен", - говорит эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

Деятельность Бойко похожа на действия агента московского влияния - убежден Виктор Ягун и нынешняя активность украинского депутата появилась накануне пресс-конференции Путина не случайно.

"Дата выхода ролика была намеренно сделана под пресс-конференцию Путина, для того чтобы Путин ссылаясь на такой прорыв заявить, что у нас есть там люди, которые нас ждут", - убежден Виктор Ягун.

Деятельность Бойко похожа на действия агента московского влияния, считают эксперты

Политолог Игорь Жданов нынешний скандал называет фальстартом предвыборной парламентской гонки. В Украине и мире все чаще говорят о переговорах между воюющими сторонами, а за ними последуют и выборы.

"Все его выступления связаны с предстоящими выборами в парламент, хочется попасть, хочется застолбить пророссийскую нишу", – говорит политический эксперт Игорь Жданов.

Украинский парламент со второй попытки все же лишил Юрия Бойко членства в комитете по правам человека. Сначала голосов не хватило.

Оппозиция и монобольшинство обвиняли друг друга в нежелании избавиться от пророссийских агентов в законодательном органе власти. Забрать у Бойко депутатский мандат в нынешних условиях не разрешает Конституция. Поэтому депутаты обратились к президенту лишить экс-главу ОПЗЖ звания героя Украины.

«Карьера» тиктокера стоила нардепу Бойко должности и звания Героя!

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