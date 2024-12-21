Експерти пояснили заяви Бойка і як це допомогло Путіну

Юрій Бойко цього тижня наробив галасу своїми заявами в соцмережі. Герой України часів Кучми виступив із проросійськими наративами щодо "радикалів, мови та церкви". В Україні, що воює з російським агресором, висловлювання депутата не зрозуміли, і забажали реакції від правоохоронців та влади.

Українські політологи розцінили ці заяви, як початок передвиборної кампанії. Деякі експерти розгледіли зв'язок заяв Бойка із пресконференцією Путіна, де диктатор заявив про своїх прихильників в Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Четвертий день поспіль Юрій Бойко не з’являється у стінах парламенту. Проте його прізвище цього тижня у Верховній Раді лунало десятки разів. Обурення народних обранців викликало відео, де Бойко під тривожну музику російською скаржиться на розгул якихось радикалів, які перейменовують міста і нібито забороняють говорити його рідною мовою та ходити до церкви.

Нардепів обурили заяви Бойка

Цитування кремлівських методичок зацікавило СБУ. Народний депутат сходив на профілактичну бесіду і знову записав відео. Вже без музики, але все одно російською, мовляв не хоче, щоб його слова використовувала російська пропаганда. Також Юрій Бойко перепросив перед військовими, яких обурили ці заяви.

Проте у покаяння повірили не всі. Колеги по цеху закликають позбавити керівника депутатської групи "Платформа за життя" депутатського мандату та звання Героя України.

Зірку героя Бойко отримав 2004 від тодішнього президента Леоніда Кучми. Тоді він очолював "Нафтогаз України" і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. Запам’ятався нинішній нардеп і газовим скандалом 2011, який у медіа назвали "вишки Бойка". Його підозрювали у причетності до закупівель морських бурових вишок через офшорні компанії за завищеними цінами. Вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі Бойко неодноразово їздив до Москви. Закиди про кремлівське кураторство сприймав гостро.

"В системі вербування російських спецслужб є розуміння, що їхня агентура може говорити що завгодно. Вона навіть може приймати участь у війні, стріляти, вбивати. Але це агент, який цінний", - каже експерт із національної безпеки Віктор Ягун.

Діяльність Бойка схожа на дії агента московського впливу – переконаний Віктор Ягун і нинішня активність українського депутата з'явилась напередодні пресконференції Путіна не випадково.

"Дата виходу ролика була навмисно зроблена під пресконференцію Путіна, для того щоб Путін посилаючись на такий прорив заявити, що у нас є там люди, які нас чекають", - переконаний Віктор Ягун.

Діяльність Бойка схожа на дії агента московського впливу, вважають експерти

Політолог Ігор Жданов нинішній скандал називає фальстартом передвиборчих парламентських перегонів. В Україні та світі все частіше говорять про перемовини між воюючими сторонами, а за ними мають послідувати і вибори.

"Всі його виступи пов'язані з майбутніми виборами в парламент, хочеться попасти, хочеться застовбити проросійську нішу", - каже політичний експерт Ігор Жданов.

Український парламент з другої спроби все ж таки позбавив Юрія Бойка членства у комітеті з прав людини. Спочатку голосів забракло.

Опозиція та монобільшість звинувачували один одного у небажанні позбутися проросійських агентів у законодавчому органі влади. Забрати у Бойка депутатський мандат у нинішніх умовах не дозволяє Конституція. Тому депутати звернулися до президента позбавити ексочільника ОПЗЖ звання героя України.

"Кар'єра" тіктокера коштувала нардепу Бойку посади і звання Героя!

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