Жінка чи дружина: коли вживати ці слова

У сучасній українській мові слова жінка і дружина мають певні нюанси під час вживання.

Якщо ви не знаєте сімейного стану жінки, краще вживати слово жінка. Якщо ви точно знаєте, що жінка одружена, можна використовувати слово дружина.

У літературних творах обидва слова можуть вживатися як синоніми для створення певного художнього образу або емоційного забарвлення.

У розмовній мові часто вживають слово жінка замість дружина.

Слово жінка - багатозначне. Насамперед воно сигналізує про статеве розмежування (особа жіночої статі). Також з його допомогою мовці позначають дорослу особу жіночої статі, на відміну від недорослої – маленької дівчинки.

Третім своїм значенням це слово виступає синонімом до слова дружина, коли воно означає заміжня особа стосовно до свого чоловіка, взагалі заміжня особа жіночої статі.

Наприклад:

Навпроти мене сиділа білява жінка.

До автобуса зайшла жінка з дитиною.

Дружина – заміжня жінка (стосовно її чоловіка). В розмовній мові часто вживають слово жінка замість дружина.

Наприклад:

Дружина директора трохи запізнилась.

Краватку мені завжди зав’язує дружина.

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте у новині.

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