Женщина или жена: когда употреблять эти слова

Эти слова имеют разное значение.
В современном украинском языке слова женщина и жена имеют определенные нюансы во время употребления.
Если вы не знаете семейного положения женщины, лучше употреблять слово женщина. Если вы точно знаете, что женщина замужем, можно использовать слово жена.
В литературных произведениях оба слова могут использоваться как синонимы для создания определенного художественного образа или эмоциональной окраски.
В разговорной речи часто употребляют слово женщина вместо слова жена.
Слово женщина – многозначное. В первую очередь оно сигнализирует о половом разграничении (лицо женского пола). Также с его помощью говорящие обозначают взрослую особу женского пола, в отличие от невзрослой – маленькой девочки.
Третьим своим значением это слово выступает синонимом к слову жена, когда оно означает замужем лицо по отношению к своему мужу.
Например:
- Напротив меня сидела белокурая женщина.
- В автобус вошла женщина с ребенком.
Жена – замужем женщина (применительно к ее мужу). В разговорной речи часто употребляют слово женщина вместо жены.
Например:
- Жена директора немного опоздала.
- Галстук мне всегда завязывает жена.
Ранее мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.
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