Женщина или жена: когда употреблять эти слова

В современном украинском языке слова женщина и жена имеют определенные нюансы во время употребления.

Если вы не знаете семейного положения женщины, лучше употреблять слово женщина. Если вы точно знаете, что женщина замужем, можно использовать слово жена.

В литературных произведениях оба слова могут использоваться как синонимы для создания определенного художественного образа или эмоциональной окраски.

В разговорной речи часто употребляют слово женщина вместо слова жена.

Слово женщина – многозначное. В первую очередь оно сигнализирует о половом разграничении (лицо женского пола). Также с его помощью говорящие обозначают взрослую особу женского пола, в отличие от невзрослой – маленькой девочки.

Третьим своим значением это слово выступает синонимом к слову жена, когда оно означает замужем лицо по отношению к своему мужу.

Например:

Напротив меня сидела белокурая женщина.

В автобус вошла женщина с ребенком.

Жена – замужем женщина (применительно к ее мужу). В разговорной речи часто употребляют слово женщина вместо жены.

Например:

Жена директора немного опоздала.

Галстук мне всегда завязывает жена.

Ранее мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.

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