Как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке

Общаясь с детьми, нужно учитывать возраст.

Правильное обращение к чужим детям на украинском языке помогает установить контакт. Старайтесь придерживаться основного правила – уважения к ребенку, его возрасту и индивидуальности.

Как обращаться к чужим детям, учитывая возраст

Маленькие дети (до 6 лет)

Для самых маленьких подойдут мягкие и дружелюбные формы обращения. Часто используют уменьшительно-ласкательные слова: малыш, зайчик, друг, девочка, солнышко, цветочек.

Младший школьный возраст (6-12 лет)

В этом возрасте к детям важно использовать более нейтральные обращения: юноша, парень, друг, девочка, барышня. Уменьшительные формы также допустимы.

Подростки (12-18 лет)

Подростки обычно очень чувствительны к обращениям. В этом возрасте следует избегать чрезмерной фамильярности. Используйте более сдержанные формы: молодой человек, девушка.

Ранее мы писали, что специалисты по этикету общения, по словам известного в Украине языковеда Александра Авраменко, советуют обращаться на "вы" к чужим детям с 14-16 лет.

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