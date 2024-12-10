Вместо жестких диет: на каких кашах можно быстро похудеть

Каши хороши тем, что помогают быстро, всего за 7-10 дней, сжигать жиры и очищать организм.

Какие каши обязательно нужно есть тем, кто хочет быстро похудеть – читайте в материале.

Диетологи называют несколько каш, которые помогут избавиться от жировых отложений – это гречневая, овсяная, пшенная, пшеничная, кукурузная, перловая.

Однако есть та, которая эффективнее всего борется с лишними килограммами — это пшенная каша.

Этот продукт помогает с легкостью избавиться от избыточного веса, растапливает жировые отложения. И не позволяет жировой ткани нарастать снова. Врачи считают, что именно пшено эффективнее всего борется с жиром. Если употреблять эту кашу регулярно, можно за 2 недели сбросить до 7 килограммов.

Какая еще польза пшенной каши:

Предотвращает развитие анемии, улучшает аппетит

Делает кожу более эластичной, укрепляет волосы, зубы и ногти

Налаживает работу нервной системы, улучшает когнитивные функции

Улучшает работу печени, желчного пузыря и сердечно-сосудистой системы

Выводит токсины и шлаки из организма

Какие еще есть каши для похудения

Гречневая каша. Гречку врачи рекомендуют есть при ожирении. Ведь крупа богата железом и витаминами, ее употребляют для профилактики анемии. Это низкокалорийная каша, которая содержит всего 308 ккал на 100 г продукта.

Пшеничная каша. Если регулярно употреблять эту кашу, улучшится состояние волос, ногтей и кожи, повысится иммунитет и снизится уровень холестерина в крови. Каша также низкокалорийна, на 100 г продукта содержит 316 ккал.

Овсянка лидирует по содержанию растительной клетчатки, способна разгонять метаболизм и ускорять процессы похудения. Если варить овсянку на воде, то на 100 г продукта будет 88 ккал.

Перловка. Эта каша хорошо прочищает кишечник, выводит все токсины и шлаки из организма. На 100 г продукта содержится 108 ккал.

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