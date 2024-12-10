Замученный россиянами мэр Днепрорудного умер еще в феврале – СМИ

Евгений Матвеев находился с 2022 года в российском плену.

Городской глава оккупированного Днепрорудного погиб в плену в феврале 2024 года. Его тело вернули в Украину с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

"Согласно врачебному свидетельству о смерти, мужчина умер в феврале 2024 года", – говорится в сообщении.

Также читайте Оккупанты ударили по Запорожью: есть пострадавшие

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти Матвеева, оно расследуется по статье о военных преступлениях. Максимально возможное наказание – пожизненное заключение.

Идет судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, он был взят в плен 13 марта 2022 года. Враги, тогда уже оккупировавшие Днепрорудное, заблокировали въезд в город, задержали автобус непосредственно сотрудников железорудного комбината.

Читайте также: