Закатований росіянами мер Дніпрорудного помер ще у лютому – ЗМІ

Євген Матвєєв перебував з 2022 року у російському полоні.

Міський голова окупованого Дніпрорудного загинув у російському полоні у лютому 2024 року. Його тіло повернули в Україну з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомила "Радіо Свобода" з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру.

"Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть, чоловік помер у лютому 2024 року", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті Матвеєва, воно розслідується за статтею про воєнні злочини. Максимально можливе покарання - довічне ув'язнення.

Триває судово-медична експертиза, проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, його було взято в полон 13 березня 2022 року. Вороги, які тоді вже окупували Дніпрорудне, заблокували в’їзд до міста, затримали автобус безпосередньо співробітників залізорудного комбінату. Він намагався визволяти співробітників

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