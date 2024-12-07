В.о. мера Чернігова подав у відставку: подробиці

Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако подав заяву про звільнення.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

Ломако заявив, що подав заяву про звільнення у суботу, 7 грудня.

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"Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники. Їх умова – Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами, якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос", – йдеться в повідомленні.

У Чернігівській ОВА прокоментували ситуацію та зазначили, що звільнення з посади через тиск чиновників з військових адміністрацій за вказівкою Офісу, є витвором його хворобливої уяви.

Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван додав, що ьому чиновнику варто на посаді займатись розв'язання міських проблем.

"На жаль, замість цього Ломако більшість часу сидів у кабінеті і писав чорнуху для Телеграм-каналів і придумував сюжети для кишенькових телеканалів", – підсумував він.

Нагадаємо, 26 жовтня ДБР проводило обшуки у помешканні Олександра Ломако та у приміщенні міської ради Чернігова. Слідчі дії були санкціоновані судом.

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