Рада підтримала звільнення депутатки Шкрум

За даними ЗМІ, Альона Шкрум стане заступницею віцепремʼєра з питань відновлення Олексія Кулеби.

Верховна Рада дозволила звільнення народної депутатки від "Батьківщини" Альони Шкрум, яка вирішила скласти мандат.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Парламент підтримав відставку Шкрум.

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"Рада підтримала складання мандату колегою Альоною Шкрум. За – 307", – йдеться в заяві Железняка.

Він побажав депутатці удачі на новому робочому місці.

Зауважимо, напередодні "Українська правда" з посиланням на співрозмовника у монобільшості повідомила, що Шкрум має перейти працювати на посаду заступниці віцепремʼєра з питань відновлення Олексія Кулеби.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що Шкрум вирішила скласти депутатські повноваження, і комітет парламенту розглянув відповідний проєкт постанови. Політикиня заявила, що настав час великих змін.

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