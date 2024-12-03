Рада поддержала увольнение депутата Шкрум

По данным СМИ, Алена Шкрум станет заместителем вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебы.

Верховная Рада разрешила увольнение народного депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум, которая решила сложить мандат.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Парламент поддержал отставку Шкрум.

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"Рада поддержала сложение мандата коллегой Аленой Шкрум. За – 307", – говорится в заявлении Железняка.

Он пожелал депутату удачи на новом рабочем месте.

Заметим, накануне "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в монобольшинстве сообщила, что Шкрум должна перейти работать на должность заместителя вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы.

Напомним, 2 декабря стало известно, что Шкрум решила сложить депутатские полномочия и комитет парламента рассмотрел соответствующий проект постановления. Политик заявила, что пришло время больших перемен.

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